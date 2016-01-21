Яресько: Україна активізує процес повернення анексованого Криму

Про це у кулуарах саміту в Давосі заявила міністр фінансів України Наталія Яресько, повідомляє Reuters.

"Ми не згодні, що Крим пішов. Це буде роком, коли ми почнемо активізовувати процес з повернення Криму", - заявила Яресько.

За словами Яресько, Україна має намір створити дипломатичний форум на зразок женевського формату, основу якого складали Росія, Україна, Євросоюз і США.

Читайте такожПорошенко доручив представництву в АР Крим працювати активніше

"Ми розраховуємо на створення чогось більшого, ніж женевський формат, для того, щоб почати діалог про те, щоб повернути Крим Україні", - сказала Яресько.

Видання зазначає, що на думку деяких експертів з права, Україна може успішно використовувати анексію Криму в якості важеля тиску на Росію, якщо Москва здійснить свою погрозу направити позов проти Києва до британського суду через несплату боргу в $3 млрд.

Читайте такожАксьонову не подобається, що соціальні мережі вважають Крим українським

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексії Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.