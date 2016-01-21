Радником у Мінфіні України стане банківський експерт з Японії - ЗМІ

Експерт з Японії буде надавати підтримку у розробці проекту реформи фінансової системи України, зокрема, плану врегулювання так званих "безнадійних кредитів", передає ТСН з посиланням на телеканал NHK.

Повідомляють, що відрядження Танака триватиме один рік.

Японія надає свого банківського фахівця в рамках спільних зусиль країн-членів "великої сімки" з підтримки української влади.

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Раніше УНІАН повідомляв, що відомий американський економіст, засновник теорії залежність державних доходів від середнього рівня податкових ставок у країні Артур Лаффер став радником міністра фінансів України Наталії Яресько з податкових питань.