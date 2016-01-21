Суд зобов'язав НАБУ розслідувати дії заступника Генпрокурора Касько - Ігор Луценко

Цю інформацію у коментарі Цензор.НЕТ підтвердив сам Ігор Луценко.

Своїм рішенням суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань повідомлення про кримінальне правопорушення, вчинене Касько.

"Так, дійсно, Солом'янський райсуд задовольнив відповідну скаргу. Тому що НАБУ взагалі не хотів цим займатися в порушення закону. Я оскаржив їх позицію, і ось ніби як суд на моїй стороні, хоча я ще не бачив письмового рішення - чекаю. Воно ніби завтра має бути", - повідомив Луценко.

Луценко неодноразово вимагав розслідувати отримання заступником Генпрокурора Віталієм Касько двох службових квартир і земельної ділянки, які потім були незаконно приватизовані, і притягнути його до відповідальності.

Як відомо, члени конкурсної комісії щодо обрання антикорупційного прокурора в листопаді 2015 року відмовилися голосувати за кандидатуру Каська на цю посаду після появи інформації про махінації прокурора з квартирами.