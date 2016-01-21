Нардеп Купрій закликає ВРЮ розглянути звільнення одіозного судді Чауса 28 січня

З відповідною заявою нардеп звернувся до членів ВРЮ перед початком сьогоднішнього засідання.

Політик нагадав, що звільнення Чауса за винесення завідомо неправосудних рішень щодо активістів Революції гідності ВРЮ повинна була розглянути ще 17 грудня, проте на засідання суддя не з'явився нібито через хворобу.

Купрій зазначив, що неявка не була обумовлена поважними причинами, як того вимагає закон. Вже через кілька днів Чаус раптово одужав, приступив до виконання своїх обов'язків в Дніпровському райсуді Києва і навіть розглянув клопотання Генеральної прокуратури про зміну запобіжного заходу голові політради УКРОПу Геннадія Корбана, провівши більш ніж 30-годинне засідання по цій справі.

Читайте такожЧаус зник з переліку суддів, звільнення яких 14 січня розглядатиме ВСЮ - адвокат Корбана

Нардеп також повідомив, що подав письмове депутатське звернення до ВРЮ, де вказано ряд додаткових фактів порушення присяги суддею Чаусом. Зокрема, мова йде про винесення ним рішень, які надають правоохоронцям право вилучати оригінали судових справ з інших проваджень, що може призвести до їх фальсифікації.

Крім того, під час засідання 21 січня членам ВРЮ був переданий перелік зловживань, допущених Чаусом під час процесу над Корбаном і затриманим у його справі.

«Я прошу вас розглянути ці питання та повідомити громадськості про прийняте рішення», – заявив Купрій, підкресливши при цьому, що у відповідності зі статтею 32 закону про Вищу раду юстиції, у разі повторної неявки судді Чауса на засідання ВРЮ має право розглянути це питання без його участі.

Читайте також"Тітушки", які штурмували засідання суду над Корбаном, пошкодили автомобілі суддів - журналіст