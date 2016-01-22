Порошенко прийняв запрошення прем'єра Норвегії відвідати країну цього року

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

"Петро Порошенко прийняв запрошення Ерни Сольберг здійснити візит до Королівства Норвегія у 2016 році", - сказано у повідомленні.

Президент поінформував голову норвезького уряду про ситуацію на Донбасі, зокрема спроби Росії та контрольованих нею бойовиків загострити безпекову ситуацію в регіоні, а також про порушення прав людини в окупованому Росією Криму.

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"Співрозмовники наголосили на важливості збереження санкцій проти Росії як дієвого механізму для спонукання Росії виконувати Мінські домовленості", - йдеться у повідомленні.

Президент поінформував про хід масштабних реформ в Україні.

Прем’єр-міністр Норвегії відзначила зусилля української влади та запевнила, що норвезька сторона продовжуватиме надавати підтримку Україні на шляху глибоких перетворень.

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