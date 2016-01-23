Порошенко розповів, коли можуть бути ухвалені зміни до Конституції щодо децентралізації

Про це глава держави сказав на Конференції представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожЗміни до Конституції виключають прийняття законів про "особливий статус" будь-яких областей - Порошенко"Голосування конституційних змін буде кореспондуватися і має передувати… одразу же до повернення українського контролю над кордоном. Для того, я не маю жодного сумніву, ми маємо цих 300 голосів", - наголосив президент.

Він заявив: "І єдине, що ми маємо показати суспільству і парламенту, - очевидний прогрес у Мінських угодах. Я впевнений, саме так і буде".

"Жодним чином ми не збираємося ні знімати, ні пересувати голосування. Місце цього голосування в календарі, я сподіваюся, наступної сесії в першому півріччі 2016 року, так само, як і очевидний прогрес у Мінському врегулюванні", - наголосив Порошенко.

Водночас глава держави висловив вдячність "тим народним депутатам, які звернулися до Конституційного Суду, щоб зберегти можливість проголосувати у другому читанні ті зміни, які в першому читанні були ухвалені 31 серпня минулого року, і уникнути будь-яких інсинуацій щодо легітимності цього процесу".

Також Порошенко заявляє, що Україна відтерміновує ухвалення конституційних змін в частині децентралізації влади, проте не змінює політичного курсу на децентралізацію.

«Якщо ми не будемо координувати свої дії з нашими партнерами - маємо великий ризик залишитися сам на сам (з Росією - УНІАН) без підтримки політичної, військово-технічної (міжнародних партнерів - УНІАН) і без санкцій», - заявив він.

«Я не дам можливості безвідповідальним політичним силам це зробити», - додав Порошенко.

«Складнощі мирного процесу, хоч і відтермінували ухвалення конституційних змін (в частині децентралізації – УНІАН), жодним чином не змінюють наш політичний курс на децентралізацію», - зауважив Порошенко.

Читайте такожПорошенко: "чорної кішки федералізації" у змінах до Конституції щодо децентралізації влади немаєЯк повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року Верховна Рада схвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації.

Згідно з регламентом ВР, парламент ухвалює відповідний законопроект у першому читанні щонайменше 226 голосами. На наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менш як 300 голосів народних депутатів.

9 грудня у Комітеті ВР з питань правової політики та правосуддя наголосили, що в разі, якщо до кінця поточної сесії (2 лютого) конституційний законопроект щодо децентралізації не буде розглянутий, то він вважатиметься відхиленим.

Водночас 19 січня 2016 року до Конституційного Суду надійшло подання 51 народного депутата (переважно із фракцій «БПП» і «Народний фронт») щодо офіційного тлумачення положення статті 155 Конституції «на наступній черговій сесії Верховної Ради України» в контексті ухвалення змін до Основного Закону в частині децентралізації.

Депутати просять КС розтлумачити: йдеться про наступну за номером сесію парламенту або ж «мається на увазі будь-яка інша наступна сесія Верховної Ради».

Сьогодні, 23 січня, Порошенко заявив, що у Верховній Раді є 300 голосів для ухвалення змін до Конституції щодо децентралізації, і вони можуть бути прийняті на наступній сесії парламенту у І півріччі 2016 року.