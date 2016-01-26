Київ може розірвати відносини з російськими містами-побратимами (документи)
Фракція ВО "Свобода" у Київраді вносить проект рішення про невідкладне розірвання двосторонніх угод про "побратимські відносини" Києва з російськими містами та регіонами.
Це стосується зокрема Москви, Волгограда, Санкт-Петербурга, Улан-Уде, Махачкали та республіки Комі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив "свободівець" Олександр Аронець.
Читайте такожКлімкін: довіра у відносинах з РФ не виникне в найближчому майбутньому
"В той час, як в країні вже 2 роки війна з Росією, київська влада замість негайного скасування таких ганебних угод займається лише вирішенням своїх фінансових і особистих питань. Не можу собі уявити, щоб у 1943 році Москва залишалась містом-побратимом Берліну", - йдеться у його повідомленні.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України припинив дію угоди між Україною і Російською Федерацією про контроль за якістю продукції, що поставляється Збройним силам України і РФ.