Київ може розірвати відносини з російськими містами-побратимами (документи)

Це стосується зокрема Москви, Волгограда, Санкт-Петербурга, Улан-Уде, Махачкали та республіки Комі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив "свободівець" Олександр Аронець.

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"В той час, як в країні вже 2 роки війна з Росією, київська влада замість негайного скасування таких ганебних угод займається лише вирішенням своїх фінансових і особистих питань. Не можу собі уявити, щоб у 1943 році Москва залишалась містом-побратимом Берліну", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України припинив дію угоди між Україною і Російською Федерацією про контроль за якістю продукції, що поставляється Збройним силам України і РФ.