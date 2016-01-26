У Порошенка розповіли, від чого залежатиме подальше перебування Яценюка в кріслі прем'єра

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко у коментарі журналістам.

За його словами, спочатку має відбутися звіт уряду, а потім “внесення кандидатур міністрів, а можливо і прем'єр-міністра після цього звіту - все залежить від того, як зал прореагує на звіт уряду”.

Луценко зазначив, що в розмові з депутатами Яценюк заявив, що вважає недоцільним зміну самої структури уряду.

“Щодо кандидатів ідуть розмови. Наша фракція готова зібратися і запропонувати кандидатури для заповнення існуючих вакансій. Зокрема, “БПП” готова запропонувати кандидатури на посади першого віце-прем'єра і міністра транспорту. Але які, я вам не скажу, бо рішення ще немає”, - зазначив Луценко.

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При цьому він додав: “Обговорювати прем'єр-міністра зараз немає сенсу - прем'єр-міністр чинний, і наша фракція проти того, щоб дестабілізувати ситуацію і починати якісь домашні війни. Якщо звіт Арсеній Петрович проведе в парламенті нормально, то він може бути прем'єр-міністром. Але те, що в нього будуть нові міністри - це точно. Якщо ж Арсеній Петрович раптом захоче займатися разом з Медведчуком референдумом, а не звітом, то питання звичайного може бути будь-яке”.

Говорячи про ініціативу Яценюка про необхідність проведення референдуму про ухвалення змін до Конституції та підтримку низки депутатів цієї ідеї, Луценко зазначив: “На жаль, страуси водяться не тільки в Австралії, але й в Україні багато політиків хочуть зайняти позицію страуса, уникнувши необхідності займатися роботою, на яку їх найняли виборці”.

Він нагадав, що чинна Конституція чітко визначає, з яких питань може бути проведений референдум.

“І той, в кого свербить зайнятися референдумами, має пам'ятати, що, по-перше, це ідея незабвенного Віктора Медведчука (екс-глава АП)”, - додав Луценко і нагадав, що свого часу саме Медведчук “протягнув антиконституційний закон” про референдум, проти якого в свій час виступала фракція “Батьківщина” і Яценюк.