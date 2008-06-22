Єдиний Центр не хоче, щоб йому дорікали за "ходільців"

Донецьку обласну партійну організацію "Єдиний Центр" очолив Андрій АМБРОСЬОНОК.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Донецьку, в конференц-залі готельного комплексу "Вікторія" відбулися загальні збори Донецької облорганізації "Єдиний Центр", на яких таємним голосуванням і був обраний її лідер, – 32-річний А.АМБРОСЬОНОК. Висунув цю кандидатуру присутній на зборах народний депутат України, член політради партії "Єдиний Центр" Михайло ПОЛЯНЧИЧ. Він зазначив, що А.АМБРОСЬОНОК був одноголосно обраний Президією партії як відповідна кандидатура для лідера донецької організації.

"У нас орієнтація на молодих, амбітних, сильних і добрих людей, щоб нам не дорікали, що він був там, ходив у всіх партіях, був у парламенті, ходив по всіх фракціях і всіх партіях", - пояснив цей вибір М.ПОЛЯНЧИЧ і додав: "Тим більше Донецьк… нам треба ростити місцеві кадри, я до них приїжджатиму, але керувати будуть вони, тому що знають, що їм цікавіше, знають, як тут йдуть справи, знають звичаї і знають людей".

Інших кандидатур ніхто не висував, і кожен делегат зборів укинув свій бюлетень в прозору урну для голосування. 215 голосів були - "за", 3 – "проти", 3 – "утрималися" і один бюлетень виявився недійсним.

У своєму виступі А.АМБРОСЬОНОК подякував всім за підтримку, підкреслив, що постарається не "підвести очікування", що йому є над чим працювати, оскільки "є ще люди проти" його кандидатури. "Я не маю на увазі їх усувати, … треба працювати", - з посмішкою сказав А.АМБРОСЬОНОК.

"Партія не ставить радикальних завдань і саме це мене як прагматичну людину привернуло йти в цю партію. Тобто не розмахування прапором, а саме прагматична робота", - підсумував він, пояснюючи своє рішення очолити "Єдиний Центр" у Донецькій області.

Довідка УНІАН. А.АМБРОСЬОНОК, 1976 роки народження, політичну кар`єру почав з 2003 року, коли вступив у Партію промисловців і підприємців України (ПППУ). У 2006 році він очолив Донецьку облорганізацию ПППУ, півроку назад став заступником лідера ПППУ, а 3 червня 2008 року написав заяву і вийшов з лав партії.

А.АМБРОСЬОНОК займається підприємницькою діяльністю, входить до складу засновників ТОВ "Дірол – Кетбері" і ТОВ "Агрокомплекс – мережа супермаркетів "7 квартал".