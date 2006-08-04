Скільки нашоукраїнців проголосують за Януковича

Член парламентської фракції “Наша Україна” Микола КАТЕРИНЧУК передбачає, що кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра України підтримає 25-28 “нашоукраїнців”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у ВР.

«Сьогодні голосування буде на рівні 25-28 чоловік з нашої фракції», - сказав М.КАТЕРИНЧУК. (Всього у фракції “Наша Україна” 80 депутатів – УНІАН).

Він також підтвердив, що не увійде в широку коаліцію, додавши при цьому, що «більше 16 чоловік вирішили долучатися до коаліції, інші вагаються».

Говорячи про новий уряд, М.КАТЕРИНЧУК зазначив: «Важко сказати, але саме чинна конституційна модель, можна стверджувати, що будь-який уряд протримається недовго, бо будь-яка коаліція в цих відносинах знаходиться на межі протистояння. Навіть це голосування не вирішить проблеми розколу. Тут є елемент самообману. Я сподіваюсь, що цей самообман мине, і всі зрозуміють, що участь у розбудові України брали партії, які орієнтуються на демократичні свободи, а не будують модель, схожу на китайсько-корейську або білоруську».

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, на сьогодні існують «проблеми між фінансово-промисловими групами, і вони будуть загострюватися, час від часу виникатимуть конфлікти, які не дадуть можливості нормально працювати». “Дуже шкода, - продовжив він, - що все робиться не на рівні відкритої політики, як запропонував Президент, а на рівні кулуарних домовленостей. Про формат уряду на сьогоднішній день ніхто нічого не знає”.

Водночас М.КАТЕРИНЧУК висловив думку, що Президент вимушено йде «на таку конфігурацію, розуміючи, що повторні вибори можуть закінчитися розколом України. Він знаходить перехідну модель, яка б дозволила трохи загасити пристрасті і вийти на інший формат».