Партія "Відродження" внесла пакет законопроектів, який повертає фінансування ПТУ з держбюджету

Для цього народні депутати групи «Партія «Відродження» внесли пакет законопроектів, який включає в себе зміни до Державного Бюджету на 2016 рік №3830-2, зміни до Бюджетного кодексу № 3831-1, а також Закону України «Про місцеве самоврядування».

Авторами пакету законопроектів виступили народні депутати Віктор Бондар, Євген Гєллєр, Віталій Хомутиннік, Артем Ільюк, Василь Гуляєв, Дмитро Святаш, Олег Кулініч, Олександр Біловол.

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«З 1 січня 2016 року видатки на професійно-технічну освіту здійснюються з бюджетів міст обласного значення. Орієнтовна потреба у видатках для фінансування ПТУ в 2016 році може скласти близько 6 млрд грн. Далеко на всі міста України спроможні взяти на себе відповідні додаткові витрати. Так, прикладом, на сьогодні в Харкові функціонує 25 закладів професійно-технічної освіти, видатки на утримання яких у 2016 році, за попередніми розрахунками, можуть скласти 178 млн. гривень. Для Ужгорода такі додаткові видатки складуть близько 26 мільйонів гривень на рік», - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Як пояснив народний депутат Василь Гуляєв, впродовж тижня на адресу народних депутатів групи «Партія «Відродження» надійшли десятки звернень колективів професійно-технічних закладів із різних регіонів України.

«Попри розмови влади про децентралізацію, збільшення дохідної бази місцевих бюджетів відбувається повільніше, ніж перекладання на місцеву владу додаткових видатків. Проблема всюди однакова: коштів на фінансування ПТУ в місцевих бюджетах немає. Міста для скорочення витрат на утримання ПТУ можуть в будь-який момент прийняти рішення, що діти, які з малозабезпечених родин з ближніх населених пунктів просто не зможуть навчатись у цьому закладі. Тому що їх навчання має оплачувати бюджет іншого міста”, – наголосив Василь Гуляєв.

«Наш пакет законопроектів допоможе вирішити проблему фінансування ПТУ комплексно, зняти цей тягар з місцевих бюджетів. Державі потрібні не тільки юристи та економісти, нам дійсно потрібні фахівці із робітничих професій. Якщо цю ситуацію не виправити, ми просто прийдемо до поступового знищення системи професійно-технічної освіти в Україні», - заявив народний депутат.