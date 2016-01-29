Загальні збори коаліції можуть відбутися 15 лютого - Кононенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у коментарі журналістам.

Кононенко висловив думку, що доцільно було б затвердити зміни до коаліційної угоди на загальних зборах коаліції.

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«Тим паче, що наші партнери по коаліції висловлювалися щодо того, щоб зібрати загальні збори», - додав він.

Кононенко не виключив, що це може відбутися перед звітом уряду. «Скажімо, 15 числа. Але це потрібно обговорювати з лідерами фракцій коаліції, узгоджувати. Але така дата, 15 - збори коаліції, теж звучала на нарадах», - відзначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що звіту уряду у верховній Раді відбудеться 16 лютого.