Загальні збори коаліції можуть відбутися 15 лютого - Кононенко
13:34, 29 січня 2016Політика
71 0
Перший заступник лідера фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко не виключає, що загальні збори коаліції можуть відбутися 15 лютого.
Ігор Кононенко / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у коментарі журналістам.
Кононенко висловив думку, що доцільно було б затвердити зміни до коаліційної угоди на загальних зборах коаліції.
Читайте такожПрезидент проти дострокових виборів парламенту – Кононенко
«Тим паче, що наші партнери по коаліції висловлювалися щодо того, щоб зібрати загальні збори», - додав він.
Кононенко не виключив, що це може відбутися перед звітом уряду. «Скажімо, 15 числа. Але це потрібно обговорювати з лідерами фракцій коаліції, узгоджувати. Але така дата, 15 - збори коаліції, теж звучала на нарадах», - відзначив депутат.
Як повідомляв УНІАН, очікується, що звіту уряду у верховній Раді відбудеться 16 лютого.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter