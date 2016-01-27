Ляшко висунув умови для повернення Радикальної партії в коаліцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам перед початком зустрічі президента і прем'єр-міністра з керівниками всіх фракцій і депутатських груп сьогодні ввечері під Адміністрацією президента.

Читайте такожНардепи розглянуть зміни до Конституції, які передбачають можливість Ради висловлювати недовіру генпрокурору

«Ми виклали умови політичні та економічні, на яких ми готові взяти участь у формуванні коаліції», - заявив він.

«Ми пропонуємо у новій коаліційні угоді передбачити заборону на «особливий статус» для Донбасу, заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення, скасування оподаткування пенсій, заборону на підвищення пенсійного віку», - зазначив Ляшко.

Крім того за його словами РПЛ висуває цілий ряд кадрових вимог, які дадуть нам можливість формувати коаліцію – це відставка генерального прокурора Віктора Шокіна, відставка голови Національного банку Валерії Гонтаревої, переобрання складу ЦВК.

«Що стосується наших економічних наших пропозицій - це нова антикризова економічна програма, яку ми пропонуємо. Ми вважаємо, що головне завдання на якому має зосередити свою увагу коаліція та новий склад уряду – це радикальна програма подолання масового безробіття в Україні, підвищення рівня купівельної спроможності громадян», - додав Ляшко.

Читайте такожЛяшко заговорив про повернення Радикальної партії до коаліції, але з умовою

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня 2015 р. Ляшко заявив про вихід фракції Радикальної партії з коаліції через незгоду з ухваленням змін до Конституції щодо децентралізації влади, що призвело до заворушень і загибелі людей. Також Ляшко звинуватив владу у нездатності проводити курс на підвищення рівня життя людей.

Того ж дня Валерій Вощевський, призначений на посаду віце-прем'єр-міністра за квотою Радикальної партії, склав свої повноваження.