Луценко створив комісію з розслідування інциденту із зятем Тимошенко

При Міністерстві внутрішніх справ України створено слідчу комісію з розслідування інциденту, що стався в Одесі між військовослужбовцями внутрішніх військ МВС та Шоном КАРРОМ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, «з метою об’єктивної перевірки щодо інциденту, який стався в Одесі між військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України та Шоном КАРРОМ, у МВС створено слідчу комісію, до складу якої увійшов заступник командувача внутрішніх військ та співробітники інспекції з особового складу МВС України».

Як зауважили в ДЗГ, ця комісія на основі пояснень та рапортів військовослужбовців, які безпосередньо брали участь в інциденті, проведе службове розслідування, за наслідками якого буде прийнято відповідне рішення.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня МВС спростувало поширену 21 червня деякими ЗМІ недостовірну інформацію про начебто побиття Ш.КАРРОМ працівників міліції в Одесі.

У заяві зазначається, що, за попередніми результатами службового розслідування, котре проводиться за фактом інциденту, та висновками судово-медичних експертиз з’ясовано, що військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, перевищивши свої службові повноваження, невмотивовано застосували грубу фізичну силу стосовно Ш.КАРРА та Є.ТИМОШЕНКО, завдали їм тілесні ушкодження, чим спровокували конфлікт. За результатами службового розслідування буде ухвалено відповідне рішення, заявило МВС України.

23 червня Ш.КАРР у коментарі УНІАН висловив думку, що під час інциденту в Одесі на пляжі Ланжерон правоохоронці перевищили свої повноваження. Водночас він попросив не надавати цьому випадку політичного забарвлення.