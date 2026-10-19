Україна розробила власні зенітні ракети вартістю менш ніж $20 тисяч за одиницю

Деяким виробникам вдалося знизити вартість однієї ракети до 10 тисяч доларів.

Україна вже кілька років реалізує програму розробки дешевих ракет класу "земля – повітря", вартість яких не перевищує 20 000 доларів за одиницю. Про це в інтерв'ю "Оборонці" розповів колишній керівник оборонного кластера Brave1 Андрій Гриценюк.

"Вони дешеві та прості у виробництві. Однією із умов було обмеження вартості ракети $20 000 доларів", – сказав Гриценюк. Фінансування розробки ракет розпочалося у 2024 році.

За його словами, кілька компаній вже випробовують прототипи в межах цієї програми. Гриценюк висловив сподівання, що невдовзі аналогічного етапу досягне й третя компанія.

Відео дня

Андрій Гриценюк зазначив, що деяким виробникам вдалося знизити вартість однієї ракети до 10 тисяч доларів. При цьому програма встановлює обмеження ціни на рівні 20 тисяч доларів за один постріл.

"Це значно дешевше за вартість "Шахеда". Навіть якщо знадобляться дві або три ракети, це все одно в кілька разів дешевше, ніж один "Шахед"", – пояснив він, коментуючи встановлене обмеження.

Обмеження вартості на рівні 20 тисяч доларів зробить українські ракети дешевшими за американську систему APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System). Остання використовує некеровану 70-мм ракету, оснащену комплектом лазерного наведення.

Вартість таких ракет становить приблизно 30–35 тисяч доларів за одиницю. Спочатку їх використовували для ураження наземних цілей з повітря, але тепер в Україні переобладнали для протиповітряної оборони.

Найдешевшою американською ракетою класу "земля – повітря" є переносна Stinger, вартість якої, за даними Business Insider, становить близько 120 тисяч доларів за одиницю.

Українська програма зі здешевлення засобів протиповітряної оборони стала відповіддю на масштабне застосування Росією ударних дронів "Шахед".

Росія має значну кількість таких безпілотників, виробництво яких обходиться дешевше, ніж виготовлення звичайних ракет. За оцінками українських посадовців, "Герань-2" коштує 70 тисяч доларів за одиницю, тоді як реактивна "Герань-3" – щонайменше 100 тисяч доларів.

Для боротьби з цими безпілотниками, які Росія може запускати сотнями за один раз, Україна використовує багаторівневу систему оборони. Вона включає мобільні вогневі групи з кулеметами, дрони-перехоплювачі квадрокоптерного типу та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Москва дедалі частіше застосовує реактивні "Герані", які рухаються надто швидко, щоб звичайні дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи могли ефективно їм протидіяти.

Крім того, на деяких російських безпілотниках виявили нову систему картографування місцевості на основі штучного інтелекту. Це викликало побоювання, що Росія незабаром зможе обходити українські засоби радіоелектронного придушення.

Альтернативою для України стали зенітні ракети, зокрема авіаційні AIM-9 Sidewinder, однак вартість одного пострілу якими може сягати приблизно пів мільйона доларів.

На початку місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що країна працює над "програмою малих ракет" для протидії реактивним "Гераням".

"Є кілька типів. Ми чітко побачимо результат цього місяця. Наприкінці, у другій половині цього місяця", – сказав він журналістам під час пресконференції.

Українські зенітні ракети – інші новини

Нещодавно УНІАН писав, що українська зенітна ракета "Корал", яку розробляє Державне Київське конструкторське бюро "Луч", теоретично зможе перехоплювати балістичні ракети. Якщо це дійсно так, за своїми можливостями перехоплення українська ракета буде наближена до американської PAC-2 GEM-T.

Водночас директор з розвитку оборонного підприємства та офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський висловив припущення, що ЗРК "Корал" не зможе перехоплювати російські балістичні ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: