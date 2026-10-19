Лавров зробив цинічну заяву щодо ударів РФ по цивільній інфраструктурі України

Лавров заявив, що РФ нібито завдає ударів лише по об’єктах, які "сприяли скоєнню терористичних актів на території РФ".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російські війська нібито ніколи не завдавали ударів по цивільній інфраструктурі України, за винятком об'єктів, які "сприяли скоєнню терористичних актів на території РФ". Його слова цитують росЗМІ.

"РФ ніколи не атакувала цивільну інфраструктуру України, якщо це не були об’єкти, що сприяли терактам у Росії", – сказав Лавров.

Глава МЗС РФ також вкотре заявив, що Москва нібито "бореться за права російськомовних людей" в Україні.

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Крім того, Лавров додав, що Захід нібито хоче, щоб в Україні "замість християнських цінностей орієнтувалися на вільнодумство, яке насаджується в Європі".

Кількість жертв серед цивільного населення в Україні за рік зросла на 85%

Раніше дані Організації Об’єднаних Націй (ООН) показали, що у вересні кількість жертв серед цивільного населення в Україні зросла на 85% порівняно з вереснем минулого року.

У звіті спостерігачів ООН з прав людини йдеться про те, що в результаті атак минулого місяця загинули щонайменше 328 мирних жителів, а 2 105 осіб отримали поранення. В ООН наголосили, що це найвищий показник за вересень з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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