Частина підприємств не зможе працювати під час жовтої тривоги з 4 грудня: названа умова

Перехідний строк, визначений урядом, вже наполовину минув.

Підприємства, які не мають обладнаного укриття, повинні до 4 грудня напрацювати комплекс заходів безпеки для працівників, аби і далі мати можливість працювати під час жовтого рівня тривоги. Такі норми передбачені згідно постанови Кабміну №1092, прийнятої рівно півтора місяці тому, 4 вересня.

Постанова визначає порядок роботи суб’єктів господарювання у разі оголошення жовтого рівня загрози. Для роботи в звичному режимі підприємства мають до 4 грудня облаштувати укриття.

Зазначається, що бізнес не зобов’язаний будувати окреме укриття. У передбачених законодавством випадках, роботодавець може облаштувати безпечний простір безпосередньо у будівлі.

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Звичайна кімната без вікон або коридор укриттям не вважаються. Також усі заклади мають розмістити на вході табличку з інформацією, чи є у них укриття чи безпечне приміщення.

Робота бізнесу під час тривоги - головні новини

Продуктові мережі в Україні адаптують свою роботу до тривалих повітряних тривог. Зокрема, Auchan та Metro припиняють працювати під час повітряних тривог, незалежно від характеру загрози – дронової чи ракетної.

Торговельно-розважальні центри Києва оновили правила роботи під час "жовтого" та "червоного" рівнів тривоги. Деякі з них продовжуватимуть працювати у разі дронової загрози.

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