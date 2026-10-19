Єдина країна світу, де вся територія вище 1000 метрів: що це за місце

Гори, якими славиться ця африканська країна, водночас відрізають людей від шкіл, лікарень, ринків і навіть води.

Лесото – єдина незалежна держава у світі, вся територія якої лежить вище 1000 метрів над рівнем моря. Висота робить країну особливою на мапі, але для місцевих мешканців обертається щоденними труднощами – від вирощування врожаю до стану доріг, пише National Geographic Polska.

Лесото з усіх боків оточене територією Південно-Африканської Республіки.

Понад 80% площі країни розташовано вище 1800 метрів, а найвища вершина, гора Табана-Нтленьяна, сягає 3482 метрів.

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Місцевий рельєф складається з глибоких долин, плато та крутих схилів. Через це, за даними видання, навіть коротка дорога до школи, медпункту чи на базар у гірських районах може забрати чимало часу. Взимку там бувають морози й снігопади, а влітку сильні зливи підтоплюють території та руйнують дороги.

Чим живуть люди в горах

Круті схили залишають мало землі, придатної для обробітку. Попри це, як зазначає National Geographic, місцеві вирощують кукурудзу, сорго й пшеницю, а також розводять овець і кіз. Саме кози принесли країні світову славу – у 2022 році Лесото дало майже 16% усього мохеру на планеті й поступилося лише ПАР.

Втім, сільське господарство забезпечує лише близько 6% ВВП країни, хоч і годує багато сільських родин. До того ж урожаї сильно залежать від погоди, тож рік на рік не припадає, а разом із ним коливається й продовольча безпека.

Дороги, яких після дощу немає

У горах Лесото невелика відстань зовсім не гарантує легкої подорожі. Як пояснює видання, крутизна схилів, річки та слабка мережа доріг ускладнюють дорогу до магазинів, шкіл і лікарень.

У сезон дощів частина шляхів стає непроїзною, а розлиті річки відрізають села від сусідів. Світовий банк описував проблеми громад поблизу річки Цуіньяне, де висока вода заважала людям пересуватися навіть у буденних справах.

Вода є, але не для всіх

Лесото часом називають "водонапірною вежею Південної Африки", адже його гори живлять водою весь регіон. Країна продає воду до ПАР у межах Високогірного водного проєкту Лесото й отримує з цього прибуток.

Однак, запаси води ще не означають, що вона є в кожній оселі. У гірських районах провести водогін до будинків дуже дорого через складний ландшафт і великі відстані між розкиданими селами. Додаткову проблему створюють посухи та зливи.

Далеко від усього

Мешканцям віддалених гірських районів важко не лише дістатися до послуг, а й продати вирощене. За оцінкою Світового банку, погане сполучення з містами обмежує фермерам вихід на ринки, а високі витрати на транспорт найбільше б'ють по жителях глибинки.

За переписом 2016 року, приблизно дві третини населення країни жили в селах. Саме там бідність найвідчутніша – у 2017 році в сільських гірських регіонах за межею бідності опинилися 67,8% людей.

У яких країнах люди щасливіші

Раніше науковці з Мексики порівняли рівень добробуту в 93 країнах і знайшли несподіваний зв'язок із котами. Виявилося, що там, де більше домашніх улюбленців, люди зазвичай почуваються щасливішими. Так, лідери рейтингу Фінляндія, Данія та Швеція мають приблизно від 1700 до 2000 котів на кожні 10 тисяч жителів. Водночас у країнах, де широко поширений паразит токсоплазма, який передається від котів, показники щастя, як правило, нижчі. Серед них опинилися Ліван, Ємен, Габон та Ефіопія.

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