РФ різко змінила тактику: ця зима буде складнішою за попередню, – прем’єр

Інтенсивність російських ударів суттєво зросла, хоча опалювальний сезон ще не розпочався.

Росія посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру, і одним із пріоритетних напрямків для ворога наразі є водопостачання Києва.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю "BBC Україна" заявив, що українцям варто готуватися до складніших побутових умов узимку.

"Від 16 липня, коли парламент обрав мене прем'єром і затвердив оновлений склад уряду, за цей період – 2147 ударів лише по енергетичній інфраструктурі. І ця цифра в рази вища, ніж минулого року", – зазначив він.

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За словами прем'єра, російські атаки спрямовані на руйнування систем життєзабезпечення населення та економіки, щоб виснажити Україну й посилити тиск на неї під час переговорів.

Наразі значних пошкоджень зазнали лінії електропередачі. Водночас захистити всі елементи енергетичної інфраструктури неможливо через їхні масштаби.

"Самі об'єкти, самі трансформатори можуть бути захищені, але, ви ж розумієте, що це – тисячі кілометрів розподільчих пристроїв, величезні "футбольні поля". Захистити абсолютно все немає можливості", – пояснив Корецький.

Він наголосив, що Україна має значний резерв обладнання, а ремонтні бригади здатні відновлювати пошкоджену інфраструктуру в максимально стислі терміни. Однак через повторні атаки енергетикам доводиться знову і знову ремонтувати пошкоджені об'єкти.

За словами прем'єра, останнім часом інтенсивність російських ударів суттєво зросла, хоча опалювальний сезон ще не розпочався. Він закликав не недооцінювати загрозу та готуватися до складнішої зими.

"Віднедавна удари сильно інтенсифікувалися. І це ще зими немає! Велика помилка тих, хто каже: "Ай, якось воно мине...". Тактика російського терору суттєво змінилася і цього року вона може бути ще гірша", – попередив Корецький.

Окрім електроенергії та тепла, під загрозою опинилося і водопостачання столиці. Як зазначив прем'єр, на водозабезпеченні у Києві у росіян зараз "дуже активний фокус". У відповідь Україна готує додаткові заходи для забезпечення роботи системи водопостачання.

"Проте ми також не сидимо, ми думаємо і готуємося. Зокрема, готуємо резервне живлення, резервні насосні станції, різні альтернативні види постачання. Хоча все це, звісно, не зможе повною мірою забезпечити побутовий комфорт, який ми мали без атак, без руйнувань", - зауважив очільник уряду.

Він також наголосив, що наслідки можливих перебоїв залежатимуть від особливостей конкретних домогосподарств. Частина українців не залежить від централізованих систем постачання, тоді як для інших електроенергія, вода і тепло безпосередньо залежать від їхньої роботи.

"Тому одного критерію, за яким можна лагодити щось чи передбачати можливі варіанти балансу, немає", – сказав Корецький.

Російські удари по енергетиці України

Росія вже у вересні розпочала кампанію ударів по українській енергетиці напередодні зими – це раніше, ніж у попередні роки. Як вважають аналітики Інституту вивчення війни, Росія поспішає завдати максимальної шкоди до того, як Україна встигне розробити ефективні засоби протидії.

17 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що напередодні Росія атакувала понад 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в Україні. Найскладніша ситуація була зафіксована в Луцьку, Рівному та Житомирі.

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