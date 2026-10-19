Атаки РФ завдали безпрецедентних збитків українському бізнесу: Корецький озвучив суму

Внаслідок російських ударів було знищено або пошкоджено понад 1 млн кв. м складів і виробничих приміщень.

Цього року російські удари завдали прямих збитків українському бізнесу на суму 7,7 млрд доларів. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"Знищено або пошкоджено понад 1 млн кв. м складів, виробничих і логістичних приміщень. Попри це економіка працює. Дякую всім підприємцям, які попри руйнування продовжують працювати, відновлюватися і перебудовувати логістику", - написав він у Telegram.

Корецький зазначив, що уряд передає бізнесу державні приміщення для релокації та розосередження складів, виробництв. Також на компенсацію відсоткових ставок за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" у держбюджеті цього року передбачено 18 млрд грн.

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Ще одне важливе рішення, за його словами, стосується моря, адже судна, які заходять в українські порти, сьогодні не можуть отримати міжнародне страхування через надто високі ризики.

"Тому часткову компенсацію збитків взяла на себе держава. Від цього напряму залежить робота аграрного сектору та сотень тисяч людей у ньому", - зазначив прем’єр.

Російські удари по бізнесу – останні новини

Під час нічної атаки по Києву та області 19 жовтня російські окупанти знищили датацентр оператора "Датагруп" та пошкодили виробництво одягу бренду Harvest clothing та завод з розробки та виробництва обладнання для очищення води Ecosoft.

Також внаслідок атаки в Києві суттєвих руйнувань зазнав комплекс Cosmo Multimall, раніше відомий як "Більшовик" та "Космополіт". У ТРЦ працювали десятки магазинів, заклади харчування, кінотеатр, боулінг та льодова арена.

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