У Кабміні звітують про те, що держав із проросійською політикою стало менше

Про це йдеться у тексті поданого Кабінетом міністрів до Верховної Ради звіту про хід і результати виконання програми діяльності уряду у 2015 році, який було схвалено розпорядженням від № 57-р1 лютого 2016.

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"Питання військової агресії проти України та невизнання анексії Автономної Республіки Крим і Севастополя залишається основним у порядку денному міжнародних контактів та визначає порядок відносин наших партнерів з Російською Федерацією. На сьогодні будь-яке співробітництво з так званою владою Автономної Республіки Крим та Севастополя зупинено. МЗС оперативно та адекватно реагує на контакти незаконної влади Криму з іноземними партнерами. Результатом роботи уряду в рамках міжнародних організацій стало значне зменшення кількості та чітка ідентифікація держав з проросійською політикою", - зазначається у документі.

У звіті наголошується, що уряд реалізував комплекс заходів, аби забезпечити максимально ефективне використання в інтересах України всього інструментарію ОБСЄ, ООН та Ради Європи щодо зміцнення поваги до принципів демократії, верховенства права, належного врядування, прав людини та фундаментальних свобод, в тому числі прав національних меншин.