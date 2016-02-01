Вишка з камерою ОБСЄ у Широкиному дозволяє бойовикам відслідковувати переміщення сил АТО - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Наші – як на долоні. Вона може навіть розглянути їхні обличчя. Але побачити сепарські танчики і "мінометки" електронне око не може. Не дістає - до них три з половиною тисячі метрів", - зазначає він.

Журналіст вважає, що нічого секретного для бойовиків у цій інформації немає: адже відеосигнал надходить в Київ, Маріуполь і Донецьк.

"Саме там перебуває безпосередній «супервайзер» цього реаліті-шоу. Коли главу місії Олександра Хуга в день урочистого встановлення білої вежі запитали, чи може він гарантувати, що відео з камери спостереження не потрапить до бойовиків, відповідь була негативною", - нагадує Цаплієнко.

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Крім того, журналіст розповів, що у перший же обстріл наших позицій з боку "путіністів", який тривав дві години, камера вимкнулася.

"А чому з того боку немає такої камери?" - запитують ОБСЄ військові. Відповідь наступна: "ДНР" не дозволяє ставити". Спостереження триває", - підсумував він.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Широкиному встановили сучасні камери, які будуть вести цілодобову панорамну зйомку, що дасть можливість оглянути територію в радіусі до 2,4 кілометра.