Росія закликає ООН, ПАРЄ, ОБСЄ відреагувати на дії України із вшановування пам`яті вояків ОУН-УПА.

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і преси МЗС Росії, опублікованому на офіційному сайті міністерства.

Дії української регіональної влади, яка фактично підтримала вшанування колишніх есесівців на Івано-Франковщині 24-25 травня, суперечать рішенням Нюрнберзького трибуналу, який визнав злочинними формування СС, заявив МЗС Російської Федерації.

"Викликає крайній подив, що представники офіційних структур Івано-Франківської області фактично підтримали вшанування колишніх есесівців... Така лінія офіційної влади, включно з присвоєнням звання Героя України капітанові військ СС, командувачу Української повстанської армії Шухевичу, суперечить рішенням міжнародного Нюрнберзького трибуналу, який визнав злочинними есесівські формування", - йдеться в коментарі МЗС, оприлюдненим у зв`язку із зверненням старости Російської громади Івано-Франківщини до президента Росії.

Староста російської громади Івано-Франківщини Олександр Волков за дорученням членів ради громади надіслав президентові РФ Дмитру Медведєву листа, висловлюючи обурення з приводу святкування 24-25 травня 65-ї річниці створення 1-ої Української дивізії.

"У Росії повністю поділяють оцінку ради російської громади Івано-Франківської області цього блюзнірського акту, протизаконних дій українських радикальних націоналістичних організацій, які грубо ображають російських жителів Івано-Франківська та ветеранів Великої Вітчизняної війни, які заплатили кров`ю за звільнення України від німецько-фашистських загарбників", - йдеться в повідомленні.

МЗС Росії також зазначає, що подібні дії вимагають принципової реакції, зокрема, з боку ООН, ПАРЄ і ОБСЄ.

У Росії сподіваються, що "офіційна влада України, яка декларує відданість демократичним, європейським цінностям, усвідомить усю згубність лінії на звеличення есесівців і покладе край спробам перегляду підсумків Другої світової війни", - зазначається в коментарі російського МЗС.