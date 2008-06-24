У БЮТ кажуть, що Ющенко йде на поводу в Ахметова

“Кучма відпочиває з тими повноваженнями, які має Ющенко. Це узурпація влади однією особою. Європа немає впливу на Президента України, окрім Росії. Президент йде на поводу Ахметова і Партії регіонів, взамін на підтримку його на другий президентський термін на Сході України”. Про це 24 червня заявив журналістам Івано-Франківщини під час прес-конференції народний депутат України від фракції БЮТ Дмито Шлемко, повідомляє ZIK.

За його словами, не випадково Онопенко (Василь Онопенко - голова Верховного суду України - ред.)заявив про державний переворот, Президент хоче прибрати до своїх рук суди.

Також нардеп Шлемко зазначив, що Президент ветує усі антиінфляційні закони Уряду Юлії Тимошенко. Мовляв, 30 мільярдів цьогорічних надходжень до державного бюджету йому мало, треба 40.

На запитання представників ЗМІ, чи не є це платою Юлії Володимирівні за одіозний закон про Кабмін, за який вона свого часу проголосувала, наперекір партнерам з “Нашої України“, Дмитро Шлемко зазначив: «Це був наш мужній поступок у 2004 році. Ми проголосувати за цей закон, продемонструвавши свою відкритість. Це свого роду розплата. Кабмін безправний, він підпорядкований усім, навіть РНБО».