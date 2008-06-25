Тимошенко розказала про ще один плюс і записала його на свій рахунок

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про зниження в Україні кількості офіційно зареєстрованих безробітних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказала сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів України.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, стійка тенденція нарощування обсягів виробництва позитивно впливає на стан ринку праці.

«Кількість зареєстрованих безробітних у порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилася на 17%», - сказала прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що цей показник стосується п’яти місяців роботи нинішнього складу Кабінету Міністрів у порівнянні з п’ятьма місяцями роботи попереднього уряду.

«Це суха статистика, але за цією статистикою стоїть дійсно злагоджена робота всією урядовою команди і в принципі всієї регіональної команди України», - сказала глава уряду.