Кабмін поговорить про Чорноморський флот РФ іншим разом

Кабінет міністрів України переніс на наступне засідання розгляд питання про зміну порядку перетину кордону і переміщення територією України військових, кораблів і літаків Чорноморського флоту Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомив перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що для ухвалення цього рішення необхідно узгодити деякі технічні моменти.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО зазначив, що ці технічні моменти можуть бути узгоджені в найближчі декілька днів.

Як повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК, на сьогоднішньому засіданні члени Кабміну обмінялися думками з питання переміщення підрозділів Чорноморського флоту і ухвалили рішення повернутися до цієї теми на одному з наступних засідань уряду.

Він зазначив, що необхідно узгодити деякі технологічні, правові і політичні моменти.

Як повідомляв УНІАН, це питання було внесене до порядку денного засідання за пропозицією МЗС України.

Також за пропозицією міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА до порядку денного було внесене питання про затвердження порядку узгодження з компетентними органами України пересувань, пов`язаних із діяльністю формувань ЧФ поза місцями їх дислокації всередині країни.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що це питання було розглянуте на профільному урядовому комітеті і схвалене з усіма міністерствами і відомствами.