Лікар: організм Ющенка призвичаївся до отрути – це медичне відкриття

Український президент, який вже зіткнувся зі складною політичною ситуацією, сподівався принаймні покінчити з поганими чутками, що ставлять під сумнів науковий факт отруєння діоксином, яке у 2004 році могло бути для нього фатальним. Віктор Ющенко, який знов зазнав нападок всередині країни з цього приводу, вирішив ввести у боротьбу професора Жана-Ілера Сора, який лікує його останні три роки, пише французька Le Monde (переклад матеріалу оприлюднений на Офіційному сайті Президента України).

Доктор Сора називає отруєння Ющенка “досить незвичайним клінічним випадком”, але головне, на його думку «розставити все по своїх місцях, в той час, коли в Україні розпочалась політична кампанія». Видання припускає, що останні звинувачення покликані, можливо, послабити позиції Президента, який після своєї багатообіцяючої перемоги під час «помаранчевої революції» 2004-2005 рр.., швидко зісковзує в надра непопулярності. Але поза цими спробами зіграти на ситуації, ці чутки нагадують Президенту кошмар фізичних страждань.

“Президент вже переніс двадцять п`ять п`ятигодинних операцій для знешкодження діоксину, видалення фурункулів, які вкривали його тіло. «Він продемонстрував неймовірну міцність”, - заявив Сора.

“Отже, величезна доза діоксину, введена без його відома в його організм з їжею або з напоєм, викликала ефект «руйнівної дії на весь організм в наступні декілька годин». Було ушкоджено печінку, шлунок, підшлункову залозу, а згодом і шкіру. «Ніхто такого ніколи не бачив, і діоксин було виявлено досить пізно, оскільки такий тип отрути не спадає одразу на думку», - пояснює професор. «Я дуже боявся за його життя», повторює він. «Згодом, організм поступово призвичаївся до отрути і йому навіть вдалось її знешкодити. Медичне відкриття!» Завдяки лікуванню, 90% діоксину було виведено з організму. «Він вилікувався», - зазначає професор Сора. Відтепер пацієнт Ющенко став об`єктом публікацій в наукових виданнях. Та все ще залишається об`єктом брудних нападів на українській політичній сцені.

Французький лікар категорично відкидає версію про те, що Ющенко переніс звичайне харчове отруєння, як стверджував нардеп від НУ-НС Давид Жванія. Український Президент, за словами Жана-Ілера Сора, став жертвою навмисної «спроби знищення» під час вечері з керівництвом Служби безпеки України 5 вересня 2004 року.

Слідство вже пройшло через руки трьох генеральних прокурорів, проте результатів досі немає, нагадує Le Monde.