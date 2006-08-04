Верховна Рада проголосувала за обрання прем`єр-міністра

Верховна Рада України за поданням Президента призначила Віктора ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром України.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосував 271 з 296 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Утрималось – 4 депутати. Проти проголосувало 9 депутатів.

Партія регіонів віддала 184 голоси, колишні депутати БЮТ – 6, “Наша Україна” – 30, СПУ – 30, КПУ – 21. Одразу після голосування В.ЯНУКОВИЧА привітав Президент України Віктор ЮЩЕНКО та голова ВР Олександр МОРОЗ.

Депутати від Партії регіонів, СПУ та КПУ зустріли це рішення стоячи оплесками. Депутати з “Нашої України” залишились сидіти на своїх місцях.

В.ЯНУКОВИЧ зайняв місце в ложі уряду.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО подав до парламенту кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на призначення прем’єр-міністром України після майже тижневих переговорів з лідерами політичних сил, які завершилися підписанням Універсалу національної єдності.