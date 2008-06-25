Тимошенко: силові структури не працюють, іде розгул для спекулянтів

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про передачу агропромисловому комплексу дизельного палива та бензину, що виробляються на базі власного видобутку підприємств НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми передбачили, що у повному обсягу всі нафтопродукти, які виробляються, будуть поставлені з 10-відсотковою рентабельністю в аграрний комплекс», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що таке постачання буде відбуватися з червня по листопад включно.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, уряд сподівається, що таке постачання не дозволить спекулянтам підвищувати ціни на дизпаливо більше, ніж сьогодні коштує бензин А-98.

«На жаль, коли сьогодні не працюють силові структури, іде розгул для спекулянтів, розгул для зловживань. І уряд тими інструментами, які є, буде намагатися боротися за те, щоб спекулянти не руйнували ринок дизпалива для аграрного комплексу», - сказала вона.