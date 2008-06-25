У Ющенка вимагають від Тимошенко відповіді вже завтра

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вимагає від прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО надати главі держави до кінця дня 26 червня узгоджені з Національним банком макроекономічні показники.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, сьогодні в офіційній телеграмі до керівника уряду глава Секретаріату нагадав, що за результатами зустрічі у Президента 17 червня була досягнута домовленість щодо надання йому протягом тижня узгоджених урядом із НБУ макропоказників, на яких повинні базуватися зміни до державного бюджету на 2008 рік.

Крім того, уряд мав надати прогнозні обсяги додаткових доходів бюджету у 2008 році та напрямів їх розподілу.

Натомість, констатує В.БАЛОГА, жодних вищезазначених даних станом на 25 червня до Секретаріату Президента України не надходило.

«З метою інформування глави держави для прийняття ним рішення щодо необхідності наступної зустрічі з цих питань, просимо надати дані до кінця дня 26.06.2008 року», - зазначається у телеграмі глави Секретаріату до керівника уряду.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів 11 червня затвердив уточнені прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2008 рік.

За словами міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, прогноз інфляції затверджено на рівні 15,3%.

Президент піддав сумніву уточнений показник Мінфіну щодо рівня інфляції. На його думку, уточнений показник Мінфіну відносно інфляції на 2008 рік на рівні 15,3% не відповідає дійсності, оскільки за підсумками п`яти місяців він становив 14%.

17 червня в Секретаріаті Президента відбулася нарада з питань макроекономічної стабільності, в якій взяли участь глава держави В.ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ і голова Наглядової ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО, міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, міністр економіки Богдана ДАНИЛИШИН. Учасники наради, за словами Олександра ШЛАПАКА, не узгоджували зміни, які уряд планує внести до бюджету.

20 червня на прес-конференції міністр фінансів В.ПИНЗЕНИК повідомив, що уряд і Нацбанк підготували узгоджений варіант нових макропоказників.

24 червня прем`єр під час зустрічі з головою ВР та лідерами фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” і БЮТ заявила, що уряд готовий внести на розгляд Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік».

У то же день Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що чекає від Президента рішення щодо узгодження питань, які стосуються проекту змін до держбюджету 2008 року.

«Я сподіваюся, що ми одержимо узгодження від Президента і отримаємо, власне, можливість на засіданні уряду затвердити зміни і доповнення до бюджету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що проектом змін до держбюджету передбачається залишити у розпорядженні областей майже 10 млрд. грн.