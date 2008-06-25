Тимошенко обіцяє прийти до Ющенка - як не до Президента, то до лідера НУ-НС

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує до п`ятниці обговорити з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ нові макропоказники, а також витратну частину і варіанти розподілу дохідної частини держбюджету.

Про це вона заявила сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Ми чекаємо зустрічі з Президентом, аби погодити всі параметри бюджету. Ми якраз і чекали, що Президент повернеться з відрядження і призначить таку зустріч. І після узгодження і затвердження на Кабміні, ми внесемо документ до Верховної Ради», - зазначила прем`єр.

Вона підкреслила, що до п`ятниці зустріч з В.ЮЩЕНКОМ має обов`язково відбутися.

«Якщо ми не зустрінемося до цього з Президентом (до п`ятниці), то ми приймемо за основу на засіданні уряду (проект змін до бюджету – УНІАН), якщо уряд підтримає, а після цього до передачі документа до парламенту все одно радитимемося з Президентом як з лідером НУ-НС», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми повинні порадитися з Президентом. Можливо, в нього є певні пропозиції до бюджету. Після того, як ми одержимо консенсус, зокрема, стосовно додаткової дохідної частини, ми зможемо скласти документ у вигляді законопроекту», - сказала прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня, уряд не розглядав, як планувався раніше, нові параметри держбюджету на 2008 рік. Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Кабмін у п`ятницю, 27 червня, проведе додаткове засідання, на якому будуть розглянуті зміни і доповнення до держбюджету на поточний рік.

Вона зазначила, що після цього уряд планує наступного тижня передати відповідний законопроект у ВР.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що уряд хотів би якомога скоріше внести відповідний законопроект до парламенту, але Президент звернувся до уряду з пропозицією обговорити зміни до бюджету.

«Ми просто чекаємо зустрічі з Президентом країни, щоб з ним як з лідером блоку НУ-НС погодити ці зміни до бюджету, які повністю вже опрацьовані урядом і готові до внесення у ВР», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.