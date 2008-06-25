Тепер Тимошенко знає по іменах весь "золотий резерв" України

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вручила нагороди лауреатам премії Кабінету міністрів за особливі досягнення у розбудові державі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, премії Кабміну за особливі досягнення у розбудові України, здобутки у виробничій, науковій, спортивній та творчих сферах отримали сьогодні 60 молодих науковців, спортсменів, студентів, правоохоронців та робітників.

Ю.ТИМОШЕНКО під час вручення нагород заявила, що сьогоднішні лауреати, які визнані “кращими із кращих у своїй сфері”, увійдуть до списку “золотого резерву” України.

Вона підкреслила, що уряд пишається талановитою молоддю та намагається зробити все для побудови справедливої держави, яка піклується про молодих людей. За її словами, уряд створює фонди для вирішення соціальних, квартирних питань, підтримки молодих талантів, збільшуються стипендії та фінансуються програми для підтримки талановитої молоді.

“Ми знаємо вас поіменно, тому хочеться, щоб ви не просто відчували, що приносите славу Україні, а що і країна піклується про вас”, - підкреслила глава уряду.