Тимошенко: ще нема такої Конституції, щоб усім підходила

На сьогодні немає проекту змін до Конституції України, який би підтримала конституційна більшість Верховної Ради.

Про це журналістам заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання УНІАН щодо можливості розгляду найближчим часом парламентом питання про внесення змін до Конституції, зокрема, що стосуються створення парламентської республіки.

«На сьогодні жодного документа, який би зібрав навколо себе такий консенсус, просто немає», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що вносити у ВР проект змін до Конституції для того, щоб він дійсно був прийнятий, можна лише у разі підтвердження його підтримки конституційною більшістю депутатів.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що консультації щодо змін до Конституції, які розробляються Національною конституційною радою, створеною Президентом України, ведуться практично з усіма фракціями.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Валерій ПИСАРЕНКО повідомив, що Парламентська асамблея Ради Європи рекомендуватиме Україні прискорити проведення в державі конституційної реформи.

29 травня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що через політичні інтриги Україна втратила можливість проведення конституційної реформи найближчим часом.

“Я думала, що це (внести зміни до Конституції) можна зробити зараз, але, на жаль, політичні інтриги все це зруйнували”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО в прямому ефірі одного з українських телеканалів.