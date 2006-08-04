Янукович пропонує Азарова на посаду першого віце-прем’єра
20:54, 04 серпня 2006Політика
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Кандидатура Порошенка не розглядалася
Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує кандидатуру Миколи АЗАРОВА на посаду першого віце-прем’єр-міністра.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав сьогодні журналістам у Києві.
«Ми пропонуємо кандидатуру Миколи Яновича АЗАРОВА», - сказав він. При цьому він зазначив, що кандидатура Петра ПОРОШЕНКА на цю посаду навіть не розглядалась.
На уточнююче питання журналістів, представники яких фракцій на які посади в Кабміні можуть претендувати, В.ЯНУКОВИЧ відповів, що у нього зараз немає повного переліку і це питання узгоджується.
Пізніше він додав, що до складу уряду увійдуть представники Комуністичної партії України.
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