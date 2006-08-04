Янукович пропонує Азарова на посаду першого віце-прем’єра

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує кандидатуру Миколи АЗАРОВА на посаду першого віце-прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Ми пропонуємо кандидатуру Миколи Яновича АЗАРОВА», - сказав він. При цьому він зазначив, що кандидатура Петра ПОРОШЕНКА на цю посаду навіть не розглядалась.

На уточнююче питання журналістів, представники яких фракцій на які посади в Кабміні можуть претендувати, В.ЯНУКОВИЧ відповів, що у нього зараз немає повного переліку і це питання узгоджується.

Пізніше він додав, що до складу уряду увійдуть представники Комуністичної партії України.