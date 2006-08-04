Янукович подякував своїм прихильникам, які зібралися перед ВР

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ подякував своїм прихильникам, які зібралися перед Верховною Радою.

Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви в засіданні ВР прем’єр вийшов до своїх прихильників і виголосив невеличку промову, в якій заявив, що сьогоднішній день став днем об’єднання України. Після чого він здійснив своєрідне коло пошани по периметру майдану перед ВР, де зібралися його прихильники.

Під час його ходи лунала пісня про Партію регіонів.