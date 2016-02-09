Тульський губернатор, який проявив себе в окупації Криму, заявляє, що не був організатором "евакуації" Януковича

09:52, 09 лютого 2016
Політика
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Новий губернатор Тульської області Олексій Дюмін назвав «легендою» заяви про те, що він нібито був одним з організаторів втечі Віктора Януковича до РФ.

REUTERS

Про це він сказав в інтерв'ю «Коммерсантъ».

«Я взагалі не розумію, звідки це все береться. Звідки такі легенди? Хто ці міфи створює? Цього пана після початку відомих подій в Україні я взагалі жодного разу не бачив. І те, про що ти мене питаєш, я не можу прокоментувати, тому що це взагалі не так», - сказав Дюмін.

При цьому Дюмін відмовився розповідати про діяльність підрозділу, в якому служив, тому що «не може».

Як відомо, раніше газета «Коммерсантъ» повідомила з посиланням на джерело, близьке до Генштабу, що Дюмін розробив і сприяв втечі Януковича до Росії в ніч на 23 лютого 2014 року. За відомостями видання, президент Володимир Путін після закінчення операції високо оцінив дії підлеглих Дюміна.

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Наголошується, що раніше Путін прийняв відставку губернатора Тульської області Володимира Груздєва, призначивши Дюміна виконуючим обов'язки глави регіону. Дюмін раніше обіймав посаду заступника міністра оборони.

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