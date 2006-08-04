ВР проголосувала проект постанови про склад Кабінету Міністрів

23:24, 04 серпня 2006
Політика
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Верховна Рада України проголосувала проект постанови про персональний склад Кабінету Міністрів України.

Згідно з документом першим віце-прем’єром-міністр фінансів пропонується призначити Миколу АЗАРОВА.

Віце-прем’єр-міністром - міністром будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України Володимира РИБАКА

– віце-прем`єр-міністром України Андрія КЛЮЄВА;

– віце-прем`єр-міністром України Дмитра ТАБАЧНИКА;

– міністром економіки Володимира МАКУХУ;

– міністром вугільної промисловості Сергія ТУЛУБА;

– міністром палива та енергетики Юрія БОЙКА

– міністром закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА;

– міністром культури Ігоря ЛІХОВОГО;

– міністром охорони здоров`я Юрія ПОЛЯЧЕНКА;

– міністром охорони навколишнього природного середовища Василя ДЖАРТИ;

– міністром праці та соціальної політики Михайла ПАПІЄВА;

– міністром промислової політики Анатолія ГОЛОВКА;

– міністром транспорту та зв`язку Миколу РУДЬКОВСЬКОГО;

– міністром у справах сім`ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА;

– міністром з питань надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГУ;

– міністром юстиції Романа ЗВАРИЧА;

– міністром аграрної політики Юрія МЕЛЬНИКА;

– міністром внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА;

– міністром оборони Анатолія ГРИЦЕНКА;

– міністром освіти і науки Станіслава НІКОЛАЄНКА;

- міністром Кабінету Міністрів Анатолія ТОЛСТОУХОВА;

- міністром у зв’язках з ВР та іншими установами державної влади України Івана ТКАЛЕНКА.

За поданням прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА парламент проголосував за зазначений список.

"За" - 269 депутатів.

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