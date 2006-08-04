ВР проголосувала проект постанови про склад Кабінету Міністрів

Верховна Рада України проголосувала проект постанови про персональний склад Кабінету Міністрів України. Згідно з документом першим віце-прем’єром-міністр фінансів пропонується призначити Миколу АЗАРОВА. Віце-прем’єр-міністром - міністром будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України Володимира РИБАКА – віце-прем`єр-міністром України Андрія КЛЮЄВА; – віце-прем`єр-міністром України Дмитра ТАБАЧНИКА; – міністром економіки Володимира МАКУХУ; – міністром вугільної промисловості Сергія ТУЛУБА; – міністром палива та енергетики Юрія БОЙКА – міністром закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА; – міністром культури Ігоря ЛІХОВОГО; – міністром охорони здоров`я Юрія ПОЛЯЧЕНКА; – міністром охорони навколишнього природного середовища Василя ДЖАРТИ; – міністром праці та соціальної політики Михайла ПАПІЄВА; – міністром промислової політики Анатолія ГОЛОВКА; – міністром транспорту та зв`язку Миколу РУДЬКОВСЬКОГО; – міністром у справах сім`ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА; – міністром з питань надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГУ; – міністром юстиції Романа ЗВАРИЧА; – міністром аграрної політики Юрія МЕЛЬНИКА; – міністром внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА; – міністром оборони Анатолія ГРИЦЕНКА; – міністром освіти і науки Станіслава НІКОЛАЄНКА; - міністром Кабінету Міністрів Анатолія ТОЛСТОУХОВА; - міністром у зв’язках з ВР та іншими установами державної влади України Івана ТКАЛЕНКА. За поданням прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА парламент проголосував за зазначений список. "За" - 269 депутатів.

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