ВР проголосувала проект постанови про склад Кабінету Міністрів
Верховна Рада України проголосувала проект постанови про персональний склад Кабінету Міністрів України.
Згідно з документом першим віце-прем’єром-міністр фінансів пропонується призначити Миколу АЗАРОВА.
Віце-прем’єр-міністром - міністром будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України Володимира РИБАКА
– віце-прем`єр-міністром України Андрія КЛЮЄВА;
– віце-прем`єр-міністром України Дмитра ТАБАЧНИКА;
– міністром економіки Володимира МАКУХУ;
– міністром вугільної промисловості Сергія ТУЛУБА;
– міністром палива та енергетики Юрія БОЙКА
– міністром закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА;
– міністром культури Ігоря ЛІХОВОГО;
– міністром охорони здоров`я Юрія ПОЛЯЧЕНКА;
– міністром охорони навколишнього природного середовища Василя ДЖАРТИ;
– міністром праці та соціальної політики Михайла ПАПІЄВА;
– міністром промислової політики Анатолія ГОЛОВКА;
– міністром транспорту та зв`язку Миколу РУДЬКОВСЬКОГО;
– міністром у справах сім`ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА;
– міністром з питань надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГУ;
– міністром юстиції Романа ЗВАРИЧА;
– міністром аграрної політики Юрія МЕЛЬНИКА;
– міністром внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА;
– міністром оборони Анатолія ГРИЦЕНКА;
– міністром освіти і науки Станіслава НІКОЛАЄНКА;
- міністром Кабінету Міністрів Анатолія ТОЛСТОУХОВА;
- міністром у зв’язках з ВР та іншими установами державної влади України Івана ТКАЛЕНКА.
За поданням прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА парламент проголосував за зазначений список.
"За" - 269 депутатів.