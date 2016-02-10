"Відродження" вимагає від Мінсоцполітики пояснень щодо незаконних вказівок про довідки переселенців

Про це заявив Представник України у Венеційській комісії, заступник голови партії "Відродження" Володимир Пилипенко.

За його словами, відповідне відкрите звернення від профільних громадських організацій, що опікуються захистом прав переселенців, надійшло на адресудепутатів групи "Партія "Відродження".

"Так, згідно з інформацією від громадських організацій, із 20 січня Мінсоцполітики розповсюдило серед своїх структурних підрозділів лист за підписом заступника міністра, пана Віталія Мущініна. У ньому Мінсоцополітики прямо вказує своїм територіальним підрозділам застосовувати без змін, що були внесені до Закону, Постанови Кабінету Міністрів № 505 та 509 від 01 жовтня 2014 року щодо обліку внутрішньо переміщених осіб та надання їм адресної щомісячної допомоги. Без продовження дії довідки у переселенців не приймають документи на продовження виплати адресної грошової допомоги, соціальних виплат тощо", – розповів Володимир Пилипенко.

Він додав, що на думку партії "Відродження", цією вказівкою Міністерство соціальної політики перевищує свої повноваження.

"По суті, лист Мінсоцполітики є вказівкою підлеглим порушувати норми Закону, оскільки Закон у порівнянні із постановами Кабінету Міністрів України має вищу юридичну силу. Це порушення закону та порушення прав тимчасово переміщених осіб, які ми вже не вперше бачимо з боку держави. Раніше це були виборчі права переселенців, яких навмисно не допустили до участі у місцевих виборах. Мінсоцополітики відмовляється виконувати свій обов’язок, визначений законом відносно безстроковості дії довідки, який власне і був прийнятий для того, щоб зробити допомогу переселенцям від держави більш доступною", – додав Володимир Пилипенко.

Він також повідомив, що "Відродження" звернеться з цього приводу до Уповноваженого Верховної Ради із прав людини, оскільки така поведінка Мінсоцполітики є "кричущим порушенням прав тимчасово переміщених осіб та прав людини загалом".