Посол України в Хорватії відмовився йти на прийом до російського посольства

Про це повідомляється на сторінці українського посольства у Facebook.

Зокрема, Левченко висловив здивування самим фактом запрошення на прийом, отримане від країни, яка здійснює акт агресії по відношенню до України.

"Визнаю, що був здивований, отримавши Ваше запрошення на прийняття з нагоди Дня російської дипломатії. Росія де-факто веде проти України війну, в якій загинули тисячі моїх співвітчизників, окупувала наш Крим і частину Донбасу, а російська дипломатія, у тому числі й Ви особисто, самовіддано цю агресію виправдовує", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПосол України вимагає від чеського видавництва виправити карту з "російським" Кримом (документ)

Левченко зазначив, що якби він прийняв це запрошення, "то тим самим по суті визнав би окупацію Росією українських територій, принизив би і себе, і свою Батьківщину". За словами українського дипломата, "в запрошенні, яке виглядає, наче дружній жест, я відчуваю приховану зневагу".

"Я за примирення, але не за примирення зі злочином. Я вірю у відновлення дружби між Україною і Росією. Але тільки тоді, коли Росія поверне Україні Крим та інші загарбані території, а всі винуватці агресії постануть перед трибуналом десь у Москві або Гаазі. До того часу прошу Вас, шановний пане Посол, не переобтяжувати себе надсиланням на мою адресу подібних запрошень", - написав Левченко.