Посол України в Хорватії відмовився йти на прийом до російського посольства
Посол України в Хорватії Олександр Левченко написав відкритого листа російському послу у відповідь на запрошення на прийом з нагоди Дня російської дипломатії.
Про це повідомляється на сторінці українського посольства у Facebook.
Зокрема, Левченко висловив здивування самим фактом запрошення на прийом, отримане від країни, яка здійснює акт агресії по відношенню до України.
"Визнаю, що був здивований, отримавши Ваше запрошення на прийняття з нагоди Дня російської дипломатії. Росія де-факто веде проти України війну, в якій загинули тисячі моїх співвітчизників, окупувала наш Крим і частину Донбасу, а російська дипломатія, у тому числі й Ви особисто, самовіддано цю агресію виправдовує", - йдеться в повідомленні.
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Левченко зазначив, що якби він прийняв це запрошення, "то тим самим по суті визнав би окупацію Росією українських територій, принизив би і себе, і свою Батьківщину". За словами українського дипломата, "в запрошенні, яке виглядає, наче дружній жест, я відчуваю приховану зневагу".
"Я за примирення, але не за примирення зі злочином. Я вірю у відновлення дружби між Україною і Росією. Але тільки тоді, коли Росія поверне Україні Крим та інші загарбані території, а всі винуватці агресії постануть перед трибуналом десь у Москві або Гаазі. До того часу прошу Вас, шановний пане Посол, не переобтяжувати себе надсиланням на мою адресу подібних запрошень", - написав Левченко.
Відкритий лист Посла України у Республіці Хорватія Олександра Левченка Послу Російської Федерації в Хорватії Анвару Азім...Posted by Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia on Wednesday, February 10, 2016