"Третьої світової не буде": У НАТО заявили, що багато країн ЄС не хочуть воювати за Україну

Про це повідомляє "Радіо.Свобода" з посиланням на одного з високопоставлених чиновників НАТО, який відповідає за міжнародне співробітництво.

Співрозмовник, що побажав залишитися неназваним, озвучив основні напрямки спільної роботи.

«Головні завдання співробітництва сторони вже визначили. Так, у Києві постійно працює група оборонних консультантів НАТО, які допомагають українським колегам посилювати боєздатність Збройних сил і проводити реформи. Удосконалюється все – від оперативних планів – до системи закупівель і логістики. Крім того, через механізм трастових фондів ми беремо участь у реабілітації військових, поранених під час конфлікту на сході України», - сказав він.

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Також він згадав, що НАТО допомагає проводити так зване «гуманітарне розмінування» на сході України, в районах, де припинилися бойові дії і де мінні поля погрожують місцевим жителям.

Щодо військово технічного співробітництва чиновник НАТО уточнив, що Альянс підтвердив право країн-членів індивідуально кооперуватися з Україною, наприклад, німецькі компанії поставляють за спеціальною ціною двигуни власного виробництва для нових українських бронетранспортерів БТР-3, БТР-4 і бронемашини «Дозор».

У той же час НАТО уникає збройного втручання у російсько-український конфлікт, пояснює чиновник Альянсу.

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«Будемо чесними: позиція багатьох країн ЄС, які є членами НАТО, вони не хочуть воювати за Україну. Тому Третьої світової не буде. У той же час, світ може і повинен підтримати Україну, посиливши її армію. І Україна здатна сама зменшити загрозу для себе, коли буде ставати сильнішою і більш реформованої країною», – визнає чиновник НАТО.

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За його словами, НАТО не задоволене тим, що частина українських чиновників «не працюють на повну силу для реформ», а політики – «з'ясовують стосунки».

"Подолати ці проблеми і зробити державу набагато сильнішою повинні самі українці, але при потужній підтримці Заходу і НАТО", - зазначили в НАТО.

Як повідомляв УНІАН, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав ситуацію в Україні однією з найбільших загроз сучасності.