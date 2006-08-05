Прем`єр дав перші доручення міністрам

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ просить міністрів подумати над моделями взаємин з Верховною Радою та Секретаріатом Президента, а також над регламентом роботи Кабміну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні під час першого засідання новообраного уряду.

Говорячи про відносини з ВР прем’єр підкреслив, що, на його думку, координація дій уряду і парламенту має бути системною. «Я сподіваюсь міністр по зв’язках з ВР Іван ТКАЛЕНКО відпрацює таку модель, в якій я бачу раду коаліції на чолі з координатором коаліції і секретаріатом, а також міністерство по зв’язках з ВР», - сказав прем’єр-міністр.

Він також попросив міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА відпрацювати модель співпраці з Секретаріатом Президента для створення дієвого механізму прийняття актів Президента України.

Віце-прем’єра з питань будівництва, архітектури та ЖКГ Володимира РИБАКА В.ЯНУКОВИЧ попросив запропонувати співпрацю з регіонами з метою створення такої моделі, яка б не заважала життю регіонів, та сприяла б вирішенню їхніх проблемних питань.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що необхідно відпрацювати регламент роботи Кабінету міністрів України і попросив Міністра Кабміну Анатолія ТОЛСТОУХОВА зайнятися розробкою єдиного плану роботи уряду гармонізованого міністерствами. Особливо прем’єр наголосив на необхідності жорсткого контролю виконання рішень.

В.ЯНУКОВИЧ також попросив міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА подумати над планом гармонізації законодавства України до законодавства ЄС. Він наголосив, що раніше існував такий план і можливо, якщо зараз його не має, його варто відновити.