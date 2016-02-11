ТОП-50 компаній України повинні отримати нових директорів - Яценюк

Про це в ході засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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"Всі ТОП-50 компаній повинні отримати нових незалежних директорів", - сказав він.

Прем'єр підкреслив, що ні міністри, ні народні депутати, ні бізнесмени не повинні втручатися в ці рішення.

"Тому що це порушення закону. Це корупція, яку ми не потерпимо", - сказав Яценюк.

За його словами, слідом за держпідприємствами конкурси на керівні посади пройдуть в держбанках.