ТОП-50 компаній України повинні отримати нових директорів - Яценюк
17:10, 11 лютого 2016Політика
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50 провідних державних компаній України повинні отримати нових керівників, які будуть обрані на конкурсах Номінаційним комітетом при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.
ТОП-50 компаній України повинні отримати нових директорів / УНІАН
Про це в ході засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
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"Всі ТОП-50 компаній повинні отримати нових незалежних директорів", - сказав він.
Прем'єр підкреслив, що ні міністри, ні народні депутати, ні бізнесмени не повинні втручатися в ці рішення.
"Тому що це порушення закону. Це корупція, яку ми не потерпимо", - сказав Яценюк.
За його словами, слідом за держпідприємствами конкурси на керівні посади пройдуть в держбанках.
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