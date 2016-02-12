Яценюк передумав наполягати на відставці Демчишина: "Він став на шлях виправлення"

Про це сказав в ефірі програми «Право на владу» телеканалу «1+1» прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Зокрема, відповідаючи на питання про те, чи продовжує глава уряду наполягати на відставці очільника Міненерговугілля, Яценюк відповів: «Він став на шлях виправлення».

Глава уряду також відзначив заслугу Демчишина у проведенні тендера на купівлю обладнання для держхолдингу «Укренерго». У ході торгів ціна закупівлі була знижена з початкових 2,2 млрд грн до 900 млн грн. «Заощадили 1,3 млрд грн… Бюджетних коштів», - зазначив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, міністр Демчишин був призначений на посаду за квотою президента Порошенка у грудні 2014 року.

У період спільної роботи Яценюк неодноразово висловлював претензії до роботи міністра, прямо натякаючи на необхідність його відходу з уряду. Однією з головних причин невдоволення прем'єра був контракт на поставку електроенергії до Криму, за яким велося службове розслідування. Пізніше до переліку претензій додався тендер на купівлю трансформаторів для «Укренерго». Конкурс неодноразово зривався, щоразу на користь одного учасника - Запорізького заводу «Запоріжтрансформатор», підконтрольного, за даними ЗМІ, бізнесменові Костянтину Григоришину.

«Запоріжтрансформатор» входить до групи «Енергетичний стандарт» і є одним із найбільших у світі виробників трансформаторного обладнання. Підприємство виготовляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.