Президент Європарламенту підтримав ідею створення групи захисту прав кримських татар - Порошенко

Як передає власний кореспондент УНІАН з Мюнхена, про це Порошенко повідомив у суботу в Мюнхені по завершенні зустрічі з Шульцем, яка відбулася на полях міжнародної конференції з питань безпеки.

"Я проінформував про катастрофічні речі, які зараз відбуваються в Криму з кримським татарами та попросив про його підтримку для створення груп та організації тиску, щоб захистити права цих людей. Я дякую Шульцу за підтримку цієї ідеї", - сказав він.

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За словами українського президента, він подякував європейському політику за його "сильну та постійну підтримку українській демократії, суверенітету та територіальної цілісності у цей дуже важкий час".

"Ми говорили про Мінські домовленості та про ефективну координацію дій в плані продовження санкцій, якщо Мінські домовленості не будуть виконані, як це відбувається зараз, коли ми маємо 70 обстрілів на добу, не маємо доступу для Спеціальної Моніторингової Місії, коли не звільняються заручники, яких вони утримують у катастрофічних умовах на окупованих територіях та в російських в'язницях, включаючи Надію Савченко, Олега Сенцова", - передав зміст розмови Порошенко.

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Крім того, сторони обговорили подальші плани щодо стимулювання європейських інвестицій в Україну. "Я поінформував щодо наших останніх кроків у шляху реформ", - додав він.

Президент України висловив думку, що "Мюнхен став ареною для російських заяв". "Ми пам'ятаємо заяву Путіна у 2007, заяву Медведєва, в якій він сказав про холодну війну, так звану громадянську війну в Україні. На що я дав сильну відповідь: пане Путіне, Лавров, Медведєв, це - ваша агресія в Україні, і ми не дамо вам жодної найменшої можливості проводити тут пропаганду в стилі Кремля, щоб труїти бачення європейських людей... Ви повинні вивести ваші війська з української території, з Донбасу та Криму, повернути український контроль над кордоном, звільнити заручників і не буде війни в регіоні. Це - повністю ваша відповідальність", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що на кожній зустрічі в Мюнхені буде піднімати питання геноциду кримських татар з боку Росії, яка окупувала Крим.