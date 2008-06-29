Знайшли тіло президента Афганістану, вбитого 1978 року

В Афганістані виявлені два масові поховання, в одному з яких знайдені рештки першого президента країни Мохаммеда Дауда Хана, вбитого під час державного перевороту 1978 року.

Як розповів онук колишнього президента, разом з Даудом Ханом поховані члени його сім`ї та урядовці. За словами онука Дауда Хана, тіла вбитих впізнали за одягом і взуттям, повідомляє агентство Reuters.

Поховання виявила спеціальна комісія, яку призначив президент Афганістану Хамід Карзай на прохання членів сім`ї Дауд Хана.

Дауд Хан прийшов до влади в результаті державного перевороту 1973 року, коли був повалений останній король Афганістану, його двоюрідний брат Захір Шах. Дауд Ханові довелося протистояти натискові ісламських радикалів з одного боку і прорадянської НДПА - з іншого. Період правління Дауда характеризується як диктатура і призвів до Квітневої революції 1978 року, під час якої Дауд Хан з оточенням був застрілений у президентському палаці.

Лента.ру