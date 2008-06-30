Тимошенко сподобалося подобатися в Росії

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО за останні місяці, а особливо після свого візиту до Москви наголошує на зміні ставлення до неї в Росії з негативного на позитивне, причому не тільки з боку керівництва Росії, а також з боку ЗМІ.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу «1+1» в неділю.

Прем`єр-міністр зазначила, що багато років в Україні проти неї працювала «чорна пропаганда», в результаті якої ставлення до неї мінялося і закордоном.

«Багато років проти мене в Україні працювала «чорна пропаганда», зокрема вона дійшла і до Росії. З мене намагалися зробити образ ворога, і це вдалося», - підкреслила вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що на сьогодні як прем`єр-міністр вона провела велику роботу з налагодження відносин як з Європою, так і з Росією.

Як повідомляв УНІАН, після вчорашнього візиту всі російські ЗМІ передали слова В.ПУТІНА, сказані ним під час спільної прес-конференції з Ю.ТИМОШЕНКО про те, що вона ефективний і популярний політик в Україні.