Янукович розповів, де шукати нову коаліцію

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович не виключає, що на основі запропонованого партією проекту змін до Конституції може бути створено новий формат коаліції.

"Це питання може консолідувати певну групу депутатів у парламенті, і на цій основі, безумовно, може бути створено новий формат коаліції", - заявив Янукович в інтерв’ю телеканалу "Інтер".

Він також висловився за створювати тимчасової конституційної комісії для обговорення змін до Основного закону.

Янукович повідомив, що декілька днів тому підписав листи всім керівникам фракцій з проханням розглянути проект Конституції, який розробила Партія регіонів.

За його словами, цей проект узгоджений і буде оприлюднений наступного тижня.

"Вдасться зібрати 300 голосів, щоб зробити зміни до розділу першого Конституції – покаже практика. Якщо не вдасться, то ми за підписами 150 депутатів маємо право внести проект без змін першого розділу. Розділ 1 передбачає введення російської мови як другої державної, та позаблоковий статус країни", - сказав Янукович.

Він також наголосив, що зараз немає законних підстав для існування уряду, оскільки не існує коаліція.

Водночас, за словами лідера ПР, його політична сила не припиняла переговорний процес щодо створення нового формату коаліції "з кінця минулих дострокових виборів". "Ми постійно знаходимося в перманентному переговорному процесі", - сказав він.

Янукович також підкреслив, що Партія регіонів готова "виправляти ситуацію в країні". "Але з ким – це питання переговорів, політичного процесу", - додав він.

Українська правда