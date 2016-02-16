"Батьківщина" голосуватиме за відставку уряду, який "з головою загруз у корупції"

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві «Батьківщини».

«Діяльність та бездіяльність уряду Яценюка призвела до наймасштабнішої соціально-економічної кризи в Україні, починаючи з 1994 року. Вже 22 роки наша держава не відчувала настільки глибокого падіння економіки та зростання рівня зубожіння населення.

Обидва державні бюджети, які були підготовлені урядом Яценюка, вносилися в парламент з порушенням чинного законодавства, ухвалювалися Радою вночі, під жорстким тиском. І обидва вони не були виконані», - зазначається у заяві.

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У фракції нагадали, що дані офіційної статистики свідчать про невпинне погіршення ситуації в країні. Зростає інфляція, знижується курс національної валюти, прискорюється падіння економіки, зменшуються доходи населення.

Крім того, на переконання депутатів від «Батьківщини», найбільшим «досягненням» соціальної політики уряду є найнижчі в Європі зарплати і пенсії українців.

Також у фракції вважають, що уряд «не виконав власних зобов’язань щодо боротьби з корупцією і сам з головою загруз у корупції». «До держбюджету-2015 за статтею конфіскації корупційних коштів із запланованих 1,5 млрд грн надійшло лише 100 тис. грн. При цьому на словах прем’єр Яценюк обіцяв повернути 1,5 млрд доларів», - додали у «Батьківщині».

Водночас депутати нагадали, що голова уряду зробив «самовикривальну заяву про те, що через систему державних закупівель торік було вкрадено 50 млрд грн». Не дивно, що в новому щорічному «Індексі економічної свободи в світі» від дослідницької організації Heritage Foundation Україна посіла «почесне» 162 місце. Нижче України – Північна Корея, Венесуела, Узбекистан, Конго, зауважили у «Батьківщині».

Також у фракції вважають, що наслідком корумпованості уряду стало фактичне припинення співпраці з МВФ…

«Свою недолугість та некомпетентність урядовці списують на війну. Але саме за сприяння уряду в Україні відбулася кланово-політична змова, що забезпечує підтримку інтересів українських кланів в Росії і російських кланів в Україні. Це унеможливлює реальну боротьбу проти окупантів.

Рівень довіри до уряду знаходиться у межах статистичної похибки соціологічних досліджень. Це означає, що уряд нелегітимний. Відповідно, продовження його існування загрожує стабільності та цілісності країни», - переконані у «Батьківщині».

Депутати вважають, що саме Кабінет міністрів Арсенія Яценюка є одним з найпотужніших генераторів політичної нестабільності в країні, бо він відповідальний за необгрунтоване зростання цін і тарифів, за фіскальне знущання з малого і середнього бізнесу та аграріїв, за ліквідацію мереж лікарняних та освітніх закладів, особливо на селі.

«Залишити цей уряд – означає зруйнувати стабільність держави та фактично віддати її агресору. Тому фракція «Батьківщина» голосуватиме за відставку цього уряду у повному складі і закликає зробити так само всіх своїх колег у парламенті», - наголошується у заяві.