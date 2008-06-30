Ющенко та Алієв відкрили у Баку пам’ятник Тарасові Шевченку

В Баку відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку.

Как передає кореспондент УНІАН, виступаючи на урочистій церемонії відкриття пам’ятника Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав це жестом поваги до українського народу.

«Це те, що нас зближує», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Надаючи високу оцінку життю і творчості Кобзаря, Президент серед іншого підкреслив, що Шевченко сильний тим, що приніс в цей світ ті цінності, які важливі для кожної нації. «Я переконаний, що в образі Шевченка ми маємо генія, який прислужився всьому людству», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ назвав символічним те, що пам’ятник Шевченку – борцю за свободу – стоїть на вулиці Свободи. Він підкреслив, що український і азербайджанський народи з повагою ставляться один до одного і відкриття цього пам’ятника є підтвердженням цього.