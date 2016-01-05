Гройсман готовий і сам ініціювати усунення з бюджету-2016 відстрочки електронного декларування

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Про ситуацію з відтермінуванням введення в дію електронних декларацій. Моя особиста тверда позиція - про це не може навіть бути й мови. Відповідні формулювання в законі про державний бюджет повинні бути виправлені - і я готовий сам внести необхідний законопроект", - зазначив Гройсман.

Він висловив подяку колегам, "які звернули увагу на цю проблему", і висловив думку, що "буде нормально, якщо ми її виправимо".

"Поправка була внесена і проголосована на бюджетному комітеті. Я допускаю, що комітет керувався тим, що введення в дію електронних декларацій пов'язане з початком повноцінної роботи Національного агентства з питань запобігання корупції, а НАПК працювати ще не почало. Однак комітет повинен пояснити свою позицію сам", - зазначив Гройсман.

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Голова ВР висловив надію, що і НАПК, і всі інші механізми запобігання та протидії корупції, які Верховна Рада своїми рішеннями створила, запрацюють швидше, і Україна почне очищатися від "системної корупції".

Нагадаємо, 4 січня міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці в Facebook написав, що Кабінет міністрів розробив і найближчим часом внесе до парламенту поправки до закону про держбюджет щодо пункту, який відкладає запуск системи електронного декларування до 1 січня 2017 року.

Крім того, за словами міністра, уряд вимагатиме провести розслідування, щоб виявити, яким чином ця правка з'явилася у фінальному тексті держбюджету.

У свою чергу, як зазначив член Національного агентства з питань запобігання корупції, народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Віктор Чумак, саме електронне декларування, а не фізичний початок роботи НАПК, є головним зобов'язанням України перед Євросоюзом в частині отримання безвізового режиму.